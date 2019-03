Werken aan Scheldebrug beginnen op 6 mei: opnieuw veel verkeershinder verwacht - “Extra maatregelen nodig om verkeersinfarct in Temse-centrum te vermijden” JVS

26 maart 2019

14u02 0 Temse Op maandag 6 mei begint De Vlaamse Waterweg met de verdere renovatie van de oude Scheldebrug tussen Temse en Bornem. De werkzaamheden zullen in verscheidene fasen verlopen, tot april 2020. In Temse vreest men grote verkeersproblemen in het centrum, zoals bij de werkzaamheden aan de brug vorig jaar. “Er zal lokaal en tijdelijk hinder zijn, maar de werken zijn zo georganiseerd dat de hinder tot een minimum wordt beperkt”, stelt De Vlaamse Waterweg.

De oude Scheldebrug werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16. “De brug wordt al meer dan 60 jaar intensief gebruikt en dat moet ook de volgende decennia in alle veiligheid mogelijk zijn. Daarom beginnen we op 6 mei met de verdere renovatie van de brug”, klinkt het bij De Vlaamse Waterweg.

April 2019

In de aanloop naar die werken aan de brug gaat het Agentschap Wegen en Verkeer eerst nog de elektromechanische uitrusting van het beweegbare brugdeel aanpakken. Nog tot en met eind april zullen er geregeld werken plaatsvinden waarbij men één rijstrook afsluit. “Dit kan hinder veroorzaken voor het verkeer vanuit Bornem, in de richting van Sint-Niklaas. Er zal een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur gelden.” Van vrijdag 5 april rond 20 uur tot en met maandag 8 april 6 uur zal de oude Scheldebrug volledig worden afgesloten. Het verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting.

Mei-november 2019

Het structureel onderhoud van de brug zelf begint op 6 mei. Hiervoor doet De Vlaamse Waterweg beroep op een gespecialiseerd aannemer. Die werkt in drie fasen.

De eerste fase start op 6 mei en duurt tot eind november 2019. In deze fase zandstraalt de aannemer de metalen geraamten van de brug en voorziet hij ze van een nieuw verfsysteem. Dat gebeurt vanop een mobiele stelling, zodat twee versmalde rijstroken beschikbaar blijven voor het verkeer. Bestuurders moeten rekening houden met een snelheidsbeperking van 30 km/u. Gedurende 30 dagen verspreid over de volledige eerste fase sluit de aannemer de oude brug af voor het monteren, verplaatsen en demonteren van de mobiele stelling. Dat gebeurt van 6 mei tot en met 17 mei, van 7 juli tot en met 10 juli, van 22 september tot en met 26 september en van 8 november tot en met 16 november. Alle verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting.

Maart-april 2020

De tweede fase loopt van begin maart 2020 tot eind april 2020. In deze fase vernieuwt de aannemer het brugdek en de voetpaden. Tijdens de werken is geen verkeer mogelijk over de oude brug. Alle verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting.

Mei-november 2020

In een derde fase, van begin mei 2020 tot midden november 2020, pakt de aannemer het fietspad van de oude Scheldebrug aan. Die werken kunnen worden uitgevoerd zonder hinder voor het autoverkeer. Fietsers gebruiken het fietspad op de nabijgelegen nieuwe Scheldebrug.

Maatregelen

Om de duur van de hinder zo kort mogelijk te houden engageert de aannemer zich om indien mogelijk in shiften te werken. “Bepaalde werken, zoals het zandstralen van het metalen geraamte, kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Die zullen dan ook zoveel mogelijk overdag worden uitgevoerd. Om overlast door stof voor omwonenden te beperken, voorziet de aannemer een stof- en winddichte afsluiting rondom de brug. De werken hebben geen impact op treinverkeer en op fietsers en voetgangers. Het fiets- en voetpad op de nieuwe brug blijft open.”

“Verkeersinfarct”

Bij de werken aan de oude Scheldebrug vorig jaar stonden er in beide richtingen op de N16 lange files. “Maar er was ook veel sluipverkeer in het centrum van Temse. Heel veel autobestuurders probeerden een stuk van de N16 te vermijden via het centrum. Dat leidde heel vaak tot een groot verkeersinfarct in de gemeente”, aldus gemeenteraadslid Anne-Marie Muyshondt (Vlaams Belang), die extra maatregelen vraagt. Schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA): “We hebben al overleg gepleegd over de verkeersproblematiek. Vorige keer hebben de werken aan de brug een zeer zware impact gehad. Het zijn geen identieke werken. Niettemin zal de lokale politie nauwgezet toezien op de verkeerssituatie in Temse-centrum tijdens de werken aan de brug.”

Info: www.vlaamsewaterweg.be/scheldebrug-bornem-temse