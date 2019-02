Wensballonnen veroorzaken brandjes aan Vroonhoflaan JVS/PKM

17 februari 2019

13u18 0 Temse Aan de Vroonhoflaan in Temse hebben wensballonnen vrijdagavond een kleine brand in enkele struiken en naaldbomen veroorzaakt. Dat zorgde ook voor enige paniek bij buurtbewoners.

Vrijdagavond rond 23 uur kregen brandweer en politie verscheidene meldingen uit de Vroonhoflaan en van op de N16 in Temse over vlammen en rook in de bosjes ter hoogte van het kerkhof. De brandweer rukte met heel wat materiaal en manschappen uit. Het bleek al snel te gaan om enkele struiken en naaldbomen die in brand stonden tussen de N16 en het kerkhof. De oorzaak was al snel gekend, want meerdere bewoners maakten melding dat er wensballonnen neergekomen waren in hun tuin. Tegelijk waren er ook vuurpijlen afgeschoten. Eén van die exemplaren kwam ook toevallig pal op de N16 terecht, net voor een brandweerwagen die op weg was naar de melding. De kleine brandjes waren snel geblust. Er werd ook een controle uitgevoerd in een tuin waar een andere vuurpijl neerkwam. De politie startte een buurtonderzoek om te weten te komen wie de vuurpijlen afschoot en de wensballonnen opliet.