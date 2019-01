Week werkzaamheden in Hogenakkerstraat vanaf volgende woensdag JVS

18 januari 2019

18u08 0 Temse Van woensdag 23 tot woensdag 30 januari worden er werkzaamheden uitgevoerd in de Hogenakkerstraat, nabij het kruispunt met de Oude Heirbaan.

De werkzaamheden in de Hogenakkerstraat zullen hinder veroorzaken voor het verkeer. Doorgaand (plaatselijk) verkeer blijft mogelijk, maar er wordt wel een omleiding voorzien. Het verkeer vanuit Sint-Niklaas rijdt de Oude Heirbaan in en draait daarna rechtsaf naar de Hofstraat. In de Burmtiendestraat draait men terug rechtsaf richting Hogenakkerstraat. Het verkeer vanuit Tielrode draait rechtsaf naar de Burmtiendestraat en rijdt via de Kerkstraat naar de Oude Heirbaan.

Op de omleidingsroute is er éénrichtingsverkeer ingericht in de Hofstraat en de Kerkstraat. Deze straten zijn te smal om vlot en veilig tweerichtingsverkeer toe te laten. De bussen van De Lijn volgen ook deze omleidingsroute.