Wase Werkplaats wint projectprijs met W-pharma JVS

26 november 2018

14u53 0 Temse W-pharma, van Wase Werkplaats in Temse, heeft de publieksprijs gewonnen op de vijftiende editie van de Supply Chain Awards van PICS en VIB.

W-pharma won de publieksprijs op het event dat werd georganiseerd door de Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek (VIB), een onafhankelijke netwerkorganisatie voor inkoop-, logistiek- en supply chain-professionals, en PICS Belgium, een beroepsvereniging van de logistieke sector. Het heeft als doel om vernieuwende supply chain-projecten onder de aandacht te brengen van bedrijfsleiders en de overheid, om ook hen te stimuleren meer efficiënte en vernieuwende processen toe te passen.

W-pharma, een divisie van Wase Werkplaats, is inpakker voor de farmaceutische industrie en de zorgsector. Het is actief als maatwerkbedrijf in de sociale economie, met meer dan 700 medewerkers. De belangrijkste doelstelling is het tewerkstellen van personen met een beperking. W-pharma zette onlangs de ambities in de farma-industrie kracht bij door fors uit te breiden. Meer dan 8 miljoen euro werd geïnvesteerd in 5.000 m² nieuwe clean rooms en bijhorende logistieke infrastructuur in Temse.

“Met W-pharma tonen we aan dat er geen tegenstelling is tussen technologie en duurzame tewerkstelling. Door de realisatie van dit project kunnen wij vandaag een antwoord bieden op de meeste vragen van onze klanten. Niet alleen kunnen we primair en secundair verpakken, maar ook medicijnen serialiseren en unidoseren. Hiermee versterken wij onze marktpositie als KMO en garanderen wij werkgelegenheid voor de toekomst voor onze 700 medewerkers”, aldus Lucas Marain van Wase Werkplaats.