Wagen in lichterlaaie op parking van zaak van auto-onderdelen 25 juli 2018

02u44 0

In de Hoogkamerstraat in Temse brandde gisterenmiddag omstreeks 14 uur een wagen grotendeels uit. Een technisch defect aan het motorgedeelte ligt naar alle waarschijnlijk aan de oorzaak van de brand. De bestuurder parkeerde zijn Peugeot op de parking van een zaak die handelt in allerhande auto-onderdelen. Met het oog op een technische keuring eerstdaags, wou de bestuurder nog enkele te vervangende onderdelen aankopen. Toen hij in de winkel zijn aankopen deed, vloog zijn auto op de parking in brand. Samen met enkele andere aanwezigen werd nog geprobeerd om het vuur te blussen. Er werden maar liefst zes poederblussers leeggespoten op het vuur, maar het vuur woedde al te hevig. Bij aankomst van de brandweer stond de voorkant van de wagen al volledig in lichterlaaie. Het motorcompartiment brandde volledig uit en de wagen liep onherstelbare schade op. Naar de keuring zal de onfortuinlijke bestuurder dus al niet meer moeten. Door de interventie was er tijdelijk verkeershinder in de Hoogkamerstraat. (PKM)