Wagen belandt in gracht naast N41 na uitwijkmanoeuvre Kristof Pieters

24 februari 2019

21u04 0

Op de N41 in Elversele gebeurde zondagmiddag omstreeks 14.30 uur een verkeersongeval. De bestuurder van een Peugeot 206 die richting Sint-Niklaas reed moest ter hoogte van de Landbouwstraat om een onbekende reden bruusk uitwijken waarna zijn voertuig slipte en in erg onzacht in de gracht terecht kwam. Bij die klap raakte de bestuurder gewond. Hij werd door getuigen uit zijn zwaar beschadigde wagen geholpen. Een ziekenwagen bracht het slachtoffer voor verzorging over naar het AZ-Nikolaas.