Vzw Durme benadrukt steun voor Sigmaplan

In het kader van het Sigmaplan vindt de komende maanden een ontpoldering plaats in de Durmevallei.





De afgelopen weken ontstond in Waasmunster ophef over de kap van tientallen bomen in het Groot Broek. Natuurvereniging vzw Durme benadrukt dat ze het project van de Vlaamse Waterweg ten volle steunt. "Het project heeft oog voor recreatieve, natuureducatieve en economische elementen", klinkt het. "Dit plan zal beveiligen tegen overstromingen bij extreem springtij en dit combineren met de zorg voor biotopen met een bijzondere natuurwaarde. De positieve inschatting door vzw Durme sluit aan bij deze van Natuurpunt, Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek."





Op de noordelijke oever van de Durme te Elversele en Waasmunster wordt nu druk gewerkt in het Groot en het Klein Broek aan de voorbereiding van de toekomstige dijkverplaatsing. "Hierbij verdwijnen nu populieren en streekvreemde aanplantingen om, in de toekomst, plaats te maken voor de verplaatste dijk en een zoetwaterschor waarop rietvelden en wilgenvloedbos zich spontaan zullen ontwikkelen. Dergelijke zoetwaterschorren zijn bijzonder zeldzaam in Europa en kregen de hoogste ecologische waardering. De wandelaars en trage fietsers zullen vanaf de verplaatste dijken steeds een mooi zicht hebben op het voortdurend af- of opvloeiend water, de slikken en de schorren. Dit uitzicht zal meestal zelfs beter zijn dan vanaf de huidige Durmedijk. Voor de snelle fietsers komt er op de meeste plaatsen een afzonderlijk fietspad naast de dijk. Dit zal de beruchte incidenten tussen wandelaars en snelle fietsers helpen voorkomen." (YDS)