Vrijwilligers bib lezen voor in woonzorgcentra 20 maart 2018

Bewoners van drie woonzorgcentra in Temse blijven niet verstoken van de betere verhalen. Daarvoor staan acht goed opgeleide vrijwilligers van de bib in, die het project 'Voorlezen voor ouderen' vorm geven.





De bibliotheek van Temse en BiblioWaas waken over de literaire ontspanning van de bewoners van De Reiger in Temse, het Blauwhof in Steendorp en Huize Vincent in Tielrode. Dankzij de inzet van acht vrijwilligers krijgen de senioren het betere verhaal voorgeschoteld. Maar het gaat om meer dan ontspanning alleen. "Door verhalen voor te lezen en te vertellen over vroeger worden herinneringen en emoties gestimuleerd. Er komen gesprekken op gang, wat dan weer zorgt voor onderlinge interactie. Luisteren naar verhalen geeft rust en brengt ouderen weer in contact met hun eigen verhaal", vertellen bibliothecaris Marijke Dierickx en cultuurschepen Lieve Truyman (N-VA).





Gebarentaal

In Huize Vincent in Tielrode, dat als enige woonzorgcentrum in Vlaanderen over een leefgroep voor zorgbehoevende doven beschikt, brengen medewerkers de verhalen ook in gebarentaal over. "Zelfs voor dementerende senioren kan men voorlezen. Het kan een brug betekenen naar het leven dat ze nog onder controle hebben. En het verdrijft ook de eenzaamheid die ouderen soms ervaren." (JVS)