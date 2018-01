Vriendenkring jeugdclub Broebelke schenkt 2.000 euro aan goed doel 02u52 0 Foto Joris Vergauwen

De vriendenkring van de vroegere jeugdclub Broebelke in Temse heeft 2.000 euro aan het goede doel geschonken. Het gaat om de vzw Villa Vief, een project voor jongeren met een matig verstandelijke beperking. Die opbrengst haalde de vriendenkring uit de organisatie van de tweede reüniefuif. De eerste reünie kwam er vorig jaar, naar aanleiding van de publicatie van de geschiedenis van de jeugdclub, die bestond tussen 1969 en 1978, in het jaarboek van het gemeentemuseum. Die eerste fuif was zo'n succes dat de vrienden van weleer onlangs met veel plezier een vervolg organiseerden, wat opnieuw een voltreffer werd.





(JVS)