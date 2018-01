Vrachtwagen verliest paar ton slib op N41 02u57 0 Foto Kristof Pieters De N41 lag gisterenmiddag onder een dikke laag slib, afkomstig van een vrachtwagen.

Op de N41 lag het wegdek er gisterenmiddag wel erg glibberig bij. Een vrachtwagen was rond 16 uur een paar ton slib verloren ter hoogte van het kruispunt met de Steenweg Hulst Lessen in Elversele. Twee rijvakken in de rijrichting van Sint-Niklaas waren een tijdlang versperd. Dit veroorzaakte flink wat file. Wellicht moest de vrachtwagenchauffeur nogal fors remmen aan het verkeerslicht. Er kwam een bulldozer aan te pas om het slib te verwijderen van de weg. De brandweer kwam nadien ter plaatse om de rest van de smurrie op te kuisen. (PKM)