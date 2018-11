Voor rechter na brutale home invasion Nele Dooms

07 november 2018

17u43 0 Temse Twee kompanen, Naoufal A. (30) uit Temse en een 31-jarige man uit Nederland, stonden woensdag voor de Dendermondse rechtbank wegens een gemaskerde en brutale home invasion. Ze riskeren respectievelijk 4 jaar en 37 maanden gevangenisstraf.

Op 29 augustus drong het tweetal een woning aan de Nijverheidsstraat in Temse binnen. Ze vielen de zoon des huizes en een vriend die aanwezig was aan. De slachtoffers werden bedreigd met een wapen en een mes. Ze kregen bovendien kniestoten en werden aan handen en voeten geboeid.

“De twee overvallers brachten de zoon naar de kluis, die hij open moest maken”, schetste de openbaar aanklager tijdens het proces. “Uit de brandkast namen de daders alle geld en wapens mee.”

Toen de twee daders met hun auto wegreden, slaagde een getuige er echter in om de nummerplaat van de wagen te noteren. Dankzij ANPR-camera’s kon het voertuig wat later opgespoord worden, toen het over de E17 richting Antwerpen reed. De politie zetten een anonieme achtervolging in en kon de daders vatten.

A., geen onbekende voor het gerecht met een uitgebreid strafblad, bekende de feiten. “Ik zat in een moeilijke periode op dat moment en heb me laten meeslepen, omdat ik geld voor mijn kinderen nodig had”, verklaarde hij. “Ik was zwaar depressief en was ook mijn job verloren”, verdedigde hij zich.

De rechter velt vonnis op 19 november.