Volgende week werkzaamheden aan fietspad Cauwerburg JVS

20 februari 2019

Vanaf maandag 25 februari starten er herstellingswerken aan het fietspad in Cauwerburg in Temse.

Tussen de school en de rotonde aan Cauwerburg geldt er dan éénrichtingsverkeer, in de rijrichting van de rotonde. Ter hoogte van die rotonde wordt al het verkeer, ook de fietsers, omgeleid via de Tekenaarslaan en Orlaylaan. Voetgangers kunnen nog langs de huizen met even nummers de werkzaamheden passeren. De herstellingswerken aan het fietspad nemen één week in beslag.