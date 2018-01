Voetgangster aangereden in Gelaagstraat 25 januari 2018

Op het kruispunt van de Gelaagstraat en de Kerkhofstraat in Steendorp gebeurde gisterenochtend om 9.20 uur een verkeersongeval. Een vrouw die met haar Peugeot komende uit de Gelaagstraat de Kerkhofstraat wou inrijden, reed een voetgangster aan. De aangereden vrouw werd met verwondingen naar het ziekenhuis in Bornem overgebracht. Waarschijnlijk door het schrikken, reed de bestuurder daarop nog eens in op een geparkeerde Renault Clio. Door de klap botste die op zijn beurt ook nog eens tegen de auto die daarvoor geparkeerd stond. Alle drie de wagens liepen blikschade op. (PKM)