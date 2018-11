Voertuig in beslag genomen van chauffeur met rijverbod Kristof Pieters

21 november 2018

Woensdagmorgen op Cauwerburg in Temse werd een bestuurder betrapt tijdens een rijverbod. De 35-jarige man had zijn rijbewijs eerder al moeten inleveren. Het voertuig werd opgemerkt door de mobiele ANPR-camera dat nummerplaten scant. Het parket werd ingelicht en op last van de magistraat werd het voertuig onmiddellijk in beslag genomen.