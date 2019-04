Vlaamse subsidies voor nieuwe rioleringen in Temse JVS

13 april 2019

15u07 0 Temse De Vlaamse regering heeft het investeringsbudget goedgekeurd voor rioleringswerken tussen 2019 en 2023. Ook voor Temse is er Vlaamse steun voor twee grootschalige rioleringsprojecten.

Temse krijgt van de Vlaamse overheid een financieel duwtje in de rug voor twee rioleringsprojecten. Het gaat om twee grootschalige werkzaamheden. In de Hofstraat en Kerkstraat in Tielrode wordt een aansluiting gemaakt met nieuwe rioleringen, wat 1,12 miljoen euro zal kosten. Daarnaast komt er ook een rioleringsproject met de aansluiting van de Stokthoekstraat, Bokmolenstraat en Oudestraat, wat 1,46 miljoen euro zal kosten. “Dankzij deze investering kan de riolerings- en zuiveringsgraad verder worden opgekrikt”, aldus Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V). De Vlaamse gemeenten krijgen in deze periode voor meer dan een half miljard euro steun bij rioleringsprojecten.