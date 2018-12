Vlaams geld voor heraanleg kruispunt N16 en brug Hoogkamerstraat JVS

19 december 2018

15u26 0 Temse Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt in 2019 geld vrij voor twee belangrijke wegenprojecten in Temse. Er gaat 1,875 miljoen euro naar de heraanleg van het kruispunt N16-Hoogkamerstraat en 500.000 euro naar de vernieuwing van de brug over de E17 in de Hoogkamerstraat, met de aanleg van een veilig fietspad.

Vlaams minister Ben Weyts maakte bekend dat hij in 2019 in totaal 451 miljoen euro voorziet voor mobiliteitsprojecten in de provincie Oost-Vlaanderen. 1,875 miljoen euro daarvan is gereserveerd voor de heraanleg van het kruispunt Hoogkamerstraat-N16. Dat moet een conflictvrij kruispunt worden met ingrepen om de files te verminderen en de verkeersveiligheid te verhogen. Daarnaast is er ook 500.000 euro uitgetrokken voor de vernieuwing van de brug over de E17, iets verderop in de Hoogkamerstraat. Tegelijkertijd zal daar een veilig fietspad worden aangelegd, om op die manier een volwaardige fietsverbinding tot stand te brengen tussen Sint-Niklaas en Temse. “We willen het aantal verkeersdoden terugdringen en de economische ontwikkeling alle kansen geven door te investeren in goede verbindingen voor alle weggebruikers. N-VA Temse heeft gepleit voor het aanpakken van het kruispunt op de N16 waardoor er ook minder filevorming zal zijn rond het kruispunt en eveneens is er geijverd voor een veiliger fietspad op de brug in de Hoogkamerstraat richting Sint-Niklaas. We hebben die dossiers aangekaart in Brussel bij minister Weyts”, aldus schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA).

Minister Weyts maakte ook bekend dat er via het ‘Geïntegreerd Investeringsplan’ (GIP) in de regeerperiode 2014-2019 in totaal 2,5 miljard euro is geïnvesteerd in de Oost-Vlaamse mobiliteit. “Dat is liefst 55 procent méér dan in de vorige regeerperiode, toen het nog ging om 1,6 miljard euro. We hebben de investeringen in heel Vlaanderen opgeschroefd en dat merk je ook in Oost-Vlaanderen. Tegenover recordfiles plaatsen we recordinvesteringen. Er bestaan geen wonderoplossingen om de files in Oost-Vlaanderen weg te toveren, maar investeren is de enige manier om nieuw perspectief te creëren”, zegt Weyts.