VK Tielrode houdt quiz JVS

03 april 2019

09u01 0 Temse Op zaterdag 6 april houdt voetbalclub VK Tielrode de jaarlijkse quiz.

De quiz vindt plaats in de kantine van VK Tielrode in de Burgemeester Siegfried Buytaertdreef 10. De eerste vraag wordt gesteld om 19.30 uur. Inschrijven kan met ploegen van maximaal vier personen. De deelnameprijs bedraagt 10 euro per ploeg, af te rekenen ter plaatse.

Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan via e-mail aan gert.hooftman@hotmail.com.