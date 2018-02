Vijf bruggen over E17 worden gesaneerd 15 februari 2018

Er worden binnenkort vijf bruggen gesaneerd over de E17 in Temse, Kruibeke en Beervelde. Dat antwoordde minister van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V). De bruggen in de Hoogkamerstraat in Temse en in de Burchtstraat in Kruibeke worden gesaneerd en krijgen nieuwe fietspaden. Bij deze werken worden de wegverharding, de waterdichting en de bruguitrusting (leuning, voegen, waterafvoer, opleggingen) vernieuwd en zullen ook betonherstellingen en beschermingswerken aan de bruggen worden uitgevoerd. Bij twee bruggen in de Landmolenstraat in Temse en in de Kruibekestraat op de grens van Temse/Kruibeke worden de wegverharding, waterdichting en de bruguitrusting hersteld. Ook wordt er bekeken om een volwaardig fiets- of voetpad op de bruggen te plaatsen. Tot slot is er ook nog een beperkte herstelling gepland aan de brug Eethoek over de E17 in Beervelde. Hier worden de opleggingen van de brug vernieuwd, samen met betonherstellingen en beschermingswerken. De werken zijn gepland voor volgend jaar.





(PKM)