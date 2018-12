VIDEO. Nederlands koppel filmt zware crash op E17, baby als bij wonder ongedeerd Kristof Pieters lva

23 december 2018

10u13

Bron: AD, eigen berichtgeving 156 Temse Bij een zware crash op de E17 ter hoogte van Temse is zaterdagmiddag een BMW met drie inzittenden, onder wie ook een baby, over de kop gegaan. Als bij wonder vielen er slechts twee lichtgewonden en bleef de baby ongedeerd. Het ongeval werd gefilmd door Nederlander Freek, die met zijn vriendin en ouders op terugweg was van een weekendje Brugge.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.30 uur op de E17 richting Antwerpen, tijdens een inhaalmanoeuvre tussen Sint-Niklaas en Haasdonk. Freek, die het ongeval met zijn dashcam opnam, vertelt aan de Nederlandse krant AD hoe een Mercedes een auto wil inhalen en daarvoor de meest linker rijstrook kiest. Alleen had hij de Franse BMW over het hoofd gezien die met hoge snelheid kwam aanrijden.

De twee wagens botsten, kwamen in de vangrail terecht en de BMW ging vervolgens over de kop. Claudia, de vriendin van Freek, die rustig lag te slapen vertelt hoe ze wakker schrok: “Ik zag nog net de auto’s voor me langs vliegen.”

Freek parkeerde zijn auto op een veilige plaats, stapte uit en keek of iedereen OK was. Dat bleek het geval: de baby zat goed vast in het babyzitje en was ongedeerd, de andere twee inzittenden bleken slechts licht gewond. Ook de drie inzittenden van de Mercedes kwamen er zonder grote kleerscheuren vanaf. “Toevallig reed er achter ons politie, zij waren op weg naar een voetbalwedstrijd. Daardoor kon de weg meteen afgezet worden.”

De Nederlander heeft zijn gegevens bij de politie achtergelaten en ook het filmpje gedeeld. “Als er serieuze gewonden of doden waren gevallen, had ik ze nooit met jullie gedeeld,” beklemtoont hij. “Maar nu dat niet zo is vind ik het belangrijk om deze beelden te tonen. Die laten zien hoe belangrijk het is om alert en met normale snelheid te rijden. Zoals je op de beelden kunt zien, is een ongeluk zó gebeurd.”

Door het ongeval was een tijdlang slechts één rijstrook beschikbaar, wat een lange file veroorzaakte.