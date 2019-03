VIDEO: Auto bedolven onder brokstukken van puntgevel op Steenweg Hulst-Lessen Dak van drie woningen beschadigd in Onze-Lieve-Vrouwstraat in Beveren Kristof Pieters

09 maart 2019

18u01 0 Temse De hevige wind zorgde zaterdagnamiddag op heel wat plaatsen al voor flink wat schade. In Beveren werd het dak van drie woningen beschadigd in de Onze-Lieve-Vrouwstraat en op de Steenweg Hulst-Lessen kwam een puntgevel van een woning in aanbouw naar beneden. De auto van de buren werd bedolven onder de brokstukken.

In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Beveren was er flink wat schade aan het dak van drie rijwoningen. Een hevige windstoot zorgde ervoor dat de roofing op het plat dak van de woningen loskwam. Een politiepatrouille die door de straat reed, merkte dit op en verwittigde de brandweer. Die kwam ter plaatse om de schade voorlopig al te herstellen.

Ook op de Steenweg Hulst-Lessen in Elversele maakte de hevige wind flink wat brokken. Hier werd de puntgevel van een woning in aanbouw omver geblazen. De gevel kwam op de oprit en een omheining van de naastgelegen woning terecht. Een geparkeerde auto op de oprit werd bedolven onder de stenen een raakte onherstelbaar beschadigd. De bewoners, een koppel en hun dochter, stonden net klaar om met de auto naar de winkel te vertrekken. “We hoorden plots een geraas en ik wist eigenlijk onmiddellijk wat er gebeurd was”, getuigen ze. “Toen we de voordeur open trokken zagen we de ravage en beseften we dat we niet meer in de winkel zouden geraken. Onze auto lag bedolven onder de stenen en is total-loss. Gelukkig zijn we geen minuut vroeger naar buiten gegaan want dan waren we bedolven geraakt onder de stenen.”

De windstoten van zaterdagnamiddag die zo’n 80km/u bereikten zijn mogelijk nog maar een voorsmaakje van wat ons zondagmiddag te wachten staat. Gedurende een korte tijdspanne -tussen 12 en 15u- kunnen de windstoten dan ruim 100km/u bereiken.