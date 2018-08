Vernieuwing OCMW-campus van start NIEUWBOUW DE REIGER LEIDT METAMORFOSE CENTRUMZONE IN JORIS VERGAUWEN

29 augustus 2018

02u42 0 Temse De grootschalige vernieuwing van woonzorgcentrum De Reiger in Temse is van start gegaan. Die zal de hele OCMW-campus aan de Gasthuisstraat ingrijpend veranderen. De komende vijf jaar wordt er gewerkt in verschillende fasen. Totale prijskaartje: zo'n dertig miljoen euro.

Het huidige woonzorgcentrum De Reiger, op de OCMW-campus in de Gasthuisstraat, is al zo'n 35 jaar oud. Al in de vorige bestuursperiode werden er plannen gesmeed voor een vernieuwing van het rusthuis, nu is het zo ver. De komende weken komen de voorbereidende werken aan bod, waaronder ook een archeologisch onderzoek, vanaf november wordt er een grote werfzone ingericht om vanaf midden volgend jaar met de bouw van de ondergrondse parking te starten en vervolgens de nieuwbouw voor het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum 't Achterpoortje, waar onder meer ook een cafetaria, fitness, de centrale keuken en administratie in worden ondergebracht. Uiteindelijk zullen de werkzaamheden op de OCMW-campus al zeker een vijftal jaar in beslag nemen.





150 bedden

Van de huidige gebouwen van woonzorgcentrum De Reiger gaat alleen de laagbouw tegen de grond, om te worden vervangen door een nieuwbouw. Het aantal rusthuisbedden blijft gelijk. Ook mét de nieuwbouw zal De Reiger weer beschikken over 150 bedden, met daarnaast nog zeven kamers voor kortverblijf. De kostprijs wordt geraamd op 30 miljoen euro, waarvan 30 à 40 procent wordt gesubsidieerd. Daarna volgt nog de nieuwbouw voor assistentiewoningen op de plaats van het huidige ziekenhuisgebouw De Pelikaan, ook op de OCMW-campus, in combinatie met een polikliniek van AZ Nikolaas, maar dat is pas voor na 2021.





De werkzaamheden op de OCMW-campus zijn niet alleen ingrijpend op vlak van de toekomstige ouderenzorg in Temse.





Hedendaagse zorg

"We blijven met de nieuwbouw op dezelfde capaciteit als vandaag, maar zullen een heel hedendaagse zorg kunnen aanbieden, in combinatie met een dienstencentrum met een seniorenrestaurant en heel wat eigentijdse voorzieningen. De situatie vandaag met de gewijzigde zorgbehoefte is ook helemaal anders dan enkele decennia geleden. Bewoners verblijven gemiddeld nog maar drie jaar in het woonzorgcentrum. De thuiszorg is veel meer ontwikkeld. In Temse is de dienstverlening van de thuiszorg op een paar jaar tijd van 11.000 naar 17.000 uren gestegen. We waken er dus ook over om geen overcapaciteit te creëren", aldus OCMW-voorzitter Werner Maerevoet (N-VA).





Halfopen parking

De nieuwbouw komt in een grote L-vorm op de plaats van de huidige laagbouw en parking. Auto's gaan in de toekomst ondergronds, in een halfopen parking. Ook daarom zijn de plannen op de OCMW-campus ingrijpend. Momenteel parkeren nog heel wat buurtbewoners er gratis hun auto, aangezien de parkeerdruk in het centrum de laatste tijd erg groot is geworden. "We gaan de komende jaren tijdelijke parkings creëren voor mensen die op de OCMW-campus moeten zijn. De parking wordt nu veel gebruikt door mensen die daar eigenlijk niet horen. Zij zullen zich dus tot andere parkings moeten wenden."