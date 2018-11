Vernieuwde tunnel station gaat open in voorjaar 2019 JVS

30 november 2018

16u33 0 Temse De vernieuwde tunnel die Infrabel inricht aan het station van Temse gaat in het voorjaar open. De gemeente start volgende maandag 3 december met aanpassingen aan het Stationsplein, met in een eerste fase de heraanleg van de voetpaden.

Infrabel en de NMBS gingen eind april van start met de bouw van de nieuwe toegangen naar de perrons in het station van Temse, vanuit de tunnel aan de Guido Gezelleplaats. Zo is er vanuit de tunnel aan de ene kant een trap naar perron 2 gebouwd, aan de andere kant een helling naar perron 2. De nieuwe toegangstrappen en de helling worden door de NMBS volledig overkapt met een luifel voor meer reizigerscomfort, met extra schuilgelegenheid op perron 2.

De nieuwe toegangen zullen pas in het voorjaar van 2019 in gebruik genomen worden. Wanneer precies wordt nog niet bekend gemaakt. Een omleiding voor het verkeer blijft van kracht via Stationsstraat, Consciencestraat, Wilfordkaai en Rik De Rycklaan. Voor fietsers en voetgangers is er wel vrije doorgang.

Stationsomgeving

Het gemeentebestuur besliste om tegelijk de stationsomgeving op te waarderen, vier extra parkeerplaatsen te voorzien ter hoogte van fietsenstalling en een fietsstraat in te richten vanaf de kruising met de Parklaan tot aan de Guido Gezelleplaats. “Daarvoor starten we op maandag 3 december met de heraanleg van de voetpaden op het Stationsplein. In het voorjaar volgen asfalteringswerken en wegmarkeringen voor de aanleg van de allereerste fietsstraat in Temse”, meldt het gemeentebestuur. “Auto’s zullen dan in beide rijrichtingen, met een doorlopende witte lijn, onder de tunnel kunnen passeren, maar zullen rekening moeten houden met fietsers die er over een volledige rijstrook mogen beschikken.”

Wie meer info wil over de fietsstraat kan terecht bij fietsambtenaar Elise Vermeulen van de dienst Mobiliteit, op de derde verdieping in AC De Zaat. Info: 03/710.12.67.