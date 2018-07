Vernieuwd centrum moet dorp veiliger maken SMALLERE RIJBANEN EN ZONE-30 VOOR VERKEER IN ELVERSELE JORIS VERGAUWEN

13 juli 2018

02u27 0 Temse Het dorpscentrum van Elversele krijgt een grondige herinrichting. Na de nodige rioleringswerkzaamheden zal de Dorpstraat tussen de kerk en de N41 een smallere rijbaan maar bredere trottoirs krijgen, in combinatie met een maximumsnelheid van 30 km/u.

De grootschalige en langdurige heraanleg van de N41 is pas achter de rug, maar volgend voorjaar gaat de schop weer in de grond in Elversele. Dan wacht de herinrichting van de Dorpstraat, tussen de Hof ter Elstlaan aan de kerk en die N41. Dat wordt weer een moeilijke periode voor de Elverselenaren, maar nadien krijgen ze er wel een verkeersveiliger dorpscentrum voor terug. Het gemeentebestuur van Temse is klaar met de plannen, de werkzaamheden zelf starten volgend voorjaar. "Een tiental jaar geleden werd al het eerste gedeelte van de Dorpstraat vernieuwd, vanaf de grens van Waasmunster tot aan de kerk. Dat gedeelte kreeg een gescheiden rioleringstelstel en een nieuw wegdek. Nu wordt het resterende deel van de Dorpstraat aangepakt, vanaf de kerk tot de N41. Niet alleen de riolering komt aan bod, maar ook de hele straat wordt vernieuwd", aldus schepen voor Openbare Werken Hugo Maes (CD&V). "Niettemin is het geasfalteerde wegdek tussen Waasmunster en de kerk van Elversele al aan vervanging toe. We gaan daar de bovenlaag vernieuwen."





Middenberm

De Dorpstraat door het centrum van Elversele maakt deel uit van de verbinding tussen Temse en Waasmunster. Er passeert dus behoorlijk wat verkeer, wat aan de kerk van Elversele niet meteen voor een veilige situatie zorgt. "De zichtbaarheid aan de kerk is niet goed genoeg, omdat de Dorpstraat daar een flauwe bocht maakt. Daarom leggen we daar een groene middenberm aan", schetst schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). "Ook op het plein voor de kerk zelf komen er groenaanplantingen en worden de parkeervakken afgebakend. In de Dorpstraat is het niet makkelijk om de gewenste ruimte te vinden voor het verkeer én de zwakke weggebruikers. Daarom moeten we keuzes maken. We maken de trottoirs er minimum anderhalve meter breed. Daardoor versmalt de rijbaan tot vijf meter. Verkeer in beide richtingen blijft mogelijk, maar dat zal trager moeten. We gaan van het hele traject een zone-30 maken. Voor fietspaden blijft geen ruimte over. Om de veiligheid aan de basisschool te verhogen, komen er ingrepen, zoals een veilige oversteekplaats en een groene wegmarkering."





De Elverselenaren waren voorstander van het enigszins creëren van een dorpsplein aan de kerk, maar dat blijkt niet in de plannen te passen. "We kiezen wel voor een rijbaan in beton met keien in verwerkt, wat toch voor een dorpse sfeer zorgt. Maar de heraanleg moet vooral een leefbare en verkeersveiligere straat opleveren."





De start van de werken staat gepland in maart 2019, net na carnaval. De kostprijs van de werken bedraagt 1,4 miljoen euro, waarvan 617.000 euro voor rekening van de gemeente. De plannen kunnen vanaf deze maand worden ingekeken op de dienst Ruimtelijke Ordening in AC De Zaat. Voor de bewoners komt er in februari 2019 nog een infovergadering.