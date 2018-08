Veel vraag naar nieuwe 'sleutelpas' 01 augustus 2018

02u30 0 Temse Amper twee maanden na de lancering hebben de gemeente en het OCMW van Temse al 360 sleutelpassen afgeleverd. Eind september volgt er een eerste evaluatie.

"Maar nu al is het een duidelijk succesverhaal", stelt schepen Hugo Maes (CD&V).





De sleutelpas is een lokale variant van de kansenpas, waarmee Temsenaren makkelijker toegang krijgen tot een hele waaier aan socio-culturele activiteiten. De sleutelpas wordt verleend aan personen of gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming of een leefloon. Daarmee krijgen zij vijftig procent korting op de basisprijs van bepaalde vrijetijdsactiviteiten, zoals het cultureel podiumaanbod, familievoorstellingen, aperitiefconcerten en matinees, sportkampen, buitenschoolse kinderopvang in De Woonboot tot speelpleinwerking SpeGT, grabbelpas- en tieneractiviteiten.





Met de sleutelpas kunnen mensen ook voor 4 euro een maaltijd krijgen in 't Achterpoortje en Kidsresto. De adviesraden in Temse hebben intussen wel een reeks opmerkingen en bedenkingen geformuleerd. "We hebben gekozen voor een snelle doorstart van de sleutelpas, met een beperkt aanbod van OCMW- en gemeentelijke dienstverlening. In september gaan we evalueren én bekijken hoe de sleutelpas een ruimer verhaal kan worden voor culturele- en sportverenigingen", aldus schepen Hugo Maes. (JVS)