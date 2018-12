Veel volk voor wandeling langs Groot-Broek JVS

24 december 2018

13u27 0 Temse Een honderdtal Temsenaren heeft deelgenomen aan een wandeling langs het Sigmaproject in Elversele, waar het Groot-Broek een overstromingsgebied wordt.

De gemeente Temse, de Vlaamse Waterweg en het Agentschap Natuur en Bos organiseerden een gegidste wandeling op de nieuw aangelegde ringdijk in het toekomstige overstromingsgebied Groot-Broek in Elversele. Een honderdtal buurtbewoners maakten van de gelegenheid gebruik om de vorderingen van het Sigmaproject op die plaats te bekijken. In de toekomst zal de ringdijk - bovenaan voor wandelaars, onderaan voor fietsers - toegankelijk zijn voor het publiek. Het overstromingsgebied zelf zal niet te betreden zijn. “Door het overstromingsgebied zal niet alleen de kans op overstromingen verkleinen, maar zullen er ook slikken en schorren ontstaan, die zorgen voor een natuurlijke waterzuivering. Op die manier zal er ook een waardevol natuurgebied ontstaan”, aldus schepen voor Natuurbeleid Hugo Maes (CD&V).

Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om het voetbalterrein van KWB Elversele, dat door de werken een kwartslag gedraaid moest worden, te openen voor gebruik. Het terrein zal in februari 2019 officieel ingespeeld worden.