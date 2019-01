Vandalen houden lelijk thuis in kerststal Beelden onthoofd net voor ze opgeborgen zouden worden Kristof Pieters

06 januari 2019

15u18 0 Temse Vandalen hebben het voorbije weekend een grote ravage aangericht in de kerststal van KWB Steendorp. Met een verkeersbord werd een raam ingeslagen. Binnen werden de waardevolle beelden omver gegooid en onthoofd. Bij KWB wordt verslagen gereageerd. “De kerststal stond hier drie weken lang en uitgerekend één dag voor we aan de afbraak zouden beginnen, gebeurt zoiets”, zucht voorzitter René Wittock.

De leden van KWB kwamen zondag de schade opmeten en die is enorm groot. “De moed zinkt ons wel in de schoenen nadat we de ravage hebben gezien”, geeft René Wittock toe. “De daders hebben een venster langs de zijkant van de stal kapot geslagen. Ze gebruikten hiervoor een verkeersbord dat er tijdelijk op een sokkel stond opgesteld. Nochtans hadden we de hele kerststal voorzien van tralies, net om vandalisme te voorkomen. De daders hebben zich via een kleine opening toch naar binnen weten murwen. Van alle beelden die in de stal stonden werd vervolgens het hoofd verwijderd. Een beeld werd ook omver geduwd. Tot slot werd ook de verlichting losgetrokken van de panelen die naast de kerststal staan.”

De politie kwam zondagochtend ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Voorzitter René Wittock vermoedt dat het om een bende jongelui gaat uit het dorp. “Ik kreeg zelf afgelopen donderdag ook al te maken met vandalen. Die brachten toen eveneens vernielingen aan bij de kerststal die voor mijn deur staat. We weten het natuurlijk niet zeker maar het lijkt er toch sterk op dat het om dezelfde bende gaat. Buurtbewoners hebben jammer genoeg niets gehoord of gezien.”

De kerststal werd officieel geopend op 15 december. Elk jaar gaat dat gepaard met een groot volksfeest waarbij leerlingen voor een ‘levende kerststal’ zorgen en verenigingen en het oudercomité standjes bemannen.

De kerststal van KWB Steendorp zou maandag opnieuw worden afgebroken en opgeborgen voor een volgende editie. Of de kerststal terugkomt en hoe die er nu zal uitzien, blijft voorlopig nog een vraagteken. De beelden in de kerststal werden eigenhandig gemaakt door kunstenaar Tony Peirsman maar zonder hoofden zijn de beelden onbruikbaar. “We willen de beelden wel herstellen, maar als we de hoofden niet terugvinden, zijn ze jammer genoeg verloren. Dat is enorm jammer, want het gaat om unieke werken. Dit is bovendien ook een zware klap voor de vele vrijwilligers die toch heel wat uren hebben besteed in het maken en opbouwen van de kerststal.”

De initiatiefnemers willen nu eerst de tijd nemen om zich te beraden over de toekomst en verdere stappen. “We hopen nu vooral dat de daders gevat zullen worden. Niet alleen om de hoofden te recupereren maar ook als signaal dat zo’n vandalisme niet ongestraft kan blijven.”