Van vuilniszak naar huisvuilcontainer: Temse stapt op 1 januari 2020 in diftar-systeem JVS

27 maart 2019

10u23 0 Temse De gemeente Temse gaat op 1 januari 2020 het diftar-afvalophalingssysteem invoeren. Dat is een half jaar later dan de andere aangesloten gemeenten bij afvalintercommunale MIWA.

In de MIWA-gemeenten Sint-Niklaas, Waasmunster, Stekene en Sint-Gillis-Waas schakelt men op 1 juli 2019 al over van de vuilniszak naar de huisvuilcontainer. De containers worden bij de tweewekelijkse ophaling gewogen. Iedereen betaalt voor het aangeleverde gewicht. Inwoners ontvangen dan om de zes maanden een gedetailleerde factuur, met een overzicht van de aangeleverde hoeveelheid afval.

Temse doet nog niet mee vanaf 1 juli, maar de gemeenteraad heeft nu wel vastgelegd dat het diftar-systeem vanaf 1 januari 2020 wordt ingevoerd. “We waren eind 2016 wel akkoord met de principes van diftar, maar niet met de door MIWA voorgestelde methode. Daarom gaan we er in Temse nog niet mee van start op 1 juli. We stappen er nu wél vanaf 1 januari 2020 mee in. De gemeenteraad neemt met deze toetredingsbeslissing een principieel standpunt in. We gaan de komende maanden nog alle praktisch zaken uitwerken. De aanpassing van onder meer het retributiereglement volgt nog”, aldus schepen Hugo Maes (CD&V).

In Sint-Niklaas veroorzaakte de aangekondigde overstap naar de diftar-ophaling de voorbije maanden al behoorlijk wat commotie. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas ontkende echter dat het een verdoken belastingverhoging betekent. “De hoeveelheid restafval verminderen, is voor iedereen een opdracht. Sint-Niklaas doet het immers slecht op dat vlak. Wie het goed doet, zal ook minder betalen”, reageerde burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). Ook Temse scoort slecht met het aantal kilogram restafval per inwoner.

Meer over Sint-Niklaas

politiek

milieu

afval

milieuvervuiling

MIWA

Temse

Temse