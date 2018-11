Unizo zet 85-jarige houtshop in de kijker JVS

14 november 2018

18u07 0 Temse De lokale afdeling van Unizo heeft een bezoek gebracht aan Houtshop Van der Gucht. Die bekende firma bestaat intussen 85 jaar.

De 50-koppige delegatie van ondernemers van Unizo Temse kregen een geanimeerde ontvangst bij Houtshop Van der Gucht in de Kapelanielaan in Temse. Voor de lokale Unizo-afdeling was de 85ste verjaardag van het bedrijf de uitgelezen aanleiding om een kijkje te komen nemen achter de schermen.

Prosper Van der Gucht richtte in 1933 het bedrijf op in de Stationsstraat in Temse. Vervolgens traden zijn zoon Karel, kleinzoon Micha met echtgenote Mucky en achterkleinzoon Nicholas in zijn voetsporen. Dat zijn ondertussen dus vier actieve generaties bij het familiebedrijf. Sinds 1969 is de houtshop ook uitgebreid als doe-het-zelf-zaak.

Gastheer Micha Van der Gucht verwelkomde de 50-koppige delegatie van ondernemers en lokale politici, waarna Patrick Michiels van Unizo een interview afnam van Micha en zijn zoon Nicholas. Ze kregen daarna nog een rondleiding in het bedrijf voorgeschoteld met het nieuwe hightech atelier als apotheose.