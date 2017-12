Unieke verzameling wenskaarten in heemmuseum JAN EECKELAERT HAALT VOOR EXPO 600 KAARTEN UIT VERZAMELING VAN 24.000 EXEMPLAREN KRISTOF PIETERS

Met kerst en eindejaar voor de deur zijn het hoogdagen voor Jan Eeckelaert uit Temse, verzamelaar van wenskaarten. In heemkundig museum Wissekerke stelt hij momenteel een selectie tentoon uit zijn verzameling van maar liefst 24.000 exemplaren. Het oudste wenskaartje dateert van 1896.

Speciaal voor de eindejaarsperiode maakte Jan Eeckelaert (64) een selectie van 600 wenskaarten voor een tentoonstelling in het museum van de heemkundige kring Wissekerke in Bazel. De kaarten dateren van het einde van de negentiende eeuw tot 1960. Jan is elke zondag zelf aanwezig om toelichting te geven over zijn passie. "En die begon al op jonge leeftijd", licht hij toe. "Als 12-jarige knaap verzamelde ik eerst postzegels. Een tante hielp me bij de start van mijn collectie en gaf me een stapel wenskaarten uit de jaren 50. Ik haalde de postzegels er voorzichtig af maar hield ook de fraaie kaartjes bij. Dat was eigenlijk de start van mijn collectie. Postzegels ben ik nog blijven verzamelen tot 1985 maar omdat nog maar weinig mensen brieven sturen en postzegels moeilijker te verkrijgen werden, ben ik me vooral gaan toeleggen op wenskaarten."





Het pronkstuk uit de verzameling is een unieke set wenskaarten van Marc Sleen.

Pure nostalgie

Via familie, vrienden en beurzen bleef zijn verzameling groeien. De teller staat nu op een 24.000 wenskaarten. Jan haalde er 600 stuks uit voor de expo in het heemmuseum. Het oudste wenskaartje dateert van 1896 maar er is ook een unieke verzameling van acht wenskaarten van Marc Sleen te bewonderen.





Jan is een fervent verzamelaar en heeft meerdere collecties maar de wenskaarten zijn voor hem toch iets speciaal. "Het is eigenlijk pure nostalgie", legt hij uit. "Het is niet alleen mooi om naar te kijken maar het geeft ook een mooi beeld van de toenmalige tijdsgeest. Zo zijn er wenskaarten uit de periode van de Tweede Wereldoorlog waarbij mensen elkaar chocolade of sardientjes toewensen omdat dat toen een heel schaars product was en mensen er echt van droomden. Op andere kaarten zie je dan weer afbeeldingen van zeppelins of de allereerste telefoons. Ook de boodschappen op de kaarten vertelt veel. Tot 1908 mocht er alleen op de voorkant van de kaart geschreven worden. Als de kaart niet in een briefomslag zat, kon de postbode natuurlijk meelezen maar daar werd soms creatief een mouw aangepast. Zo zat er soms onder de postzegel een boodschap verborgen of werd er zelfs gewerkt met geheimschrift."





De kaarten geven ook de tijdsgeest weer zoals de introductie van de telefoon.

Kinderen, kabouters of dieren

Wie de collectie wenskaarten bekijkt, ziet vooral dat kinderen, kabouters of dieren als illustratie gebruikt werden. Zelf hecht Jan, die ook een fervent stripverzamelaar is, het meeste waarde aan de wenskaarten met cartoon- of stripfiguren. "Vooral dan het setje van tekenaar Marc Sleen, maar ik heb er ook van Walt Disney en Marten Toonder."





Zijn collectie groeit nog elk jaar maar niet meer zo snel als vroeger. "Mensen sturen hun wensen nu vaker per sms of mail. Jammer, want een handgeschreven wenskaart is en blijft toch nog iets persoonlijker."