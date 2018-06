Uitslaande brand op mobilhomeparking 14 juni 2018

Op de nog mobilhomeparking achter AC De Zaat in Temse is gisterenavond een kampeerwagen nagenoeg volledig uitgebrand. Rond 19.45 uur was een luide knal te horen, gevolgd door een zware uitslaande brand in een van de geparkeerde mobilhomes. Er vielen geen slachtoffers, maar ook de twee aangrenzende mobilhomes raakten beschadigd.





De brandweer had het vuur onmiddellijk onder controle. Op het ogenblik van de ontploffing waren er 17 campers aanwezig. De oorzaak is vermoedelijk een kortsluiting.





Volgens de brandweer hebben de eigenaars eerst nog geprobeerd om de brand zelf te blussen met poederblussers, maar dat lukte niet meer. (PKM)