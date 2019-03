Twintigtal speeltuigen, chalets en tuinhuizen in de fik: pyromanen krijgen voorwaardelijke celstraffen Nele Dooms

12 maart 2019

11u46 0 Temse Aron L. (18) uit Steendorp en Michaël M. (20) uit Kampenhout zijn door de Dendermondse rechter veroordeeld voor een hele reeks brandstichtingen. Maandenlang legden ze chalets, tuinhuizen en speeltuigen in de as. De pyromanen zijn veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van respectievelijk dertig maanden en twee jaar.

L. en M. trokken tussen augustus en oktober 2018 meermaals op pad in regio Temse. Op een twintigtal plaatsen stichtten ze brand. Zo zetten ze onder andere in natuurgebied Roomkouter in Steendorp twee speeltoestellen en het houten speelfort in de fik. Ze zorgden er ook voor dat een woonboot op de scheepswerf in Rupelmonde en een leegstaand atelier en houtschuur in de Kapelstraat in Steendorp, de straat waar L. zelf woonde, in de vlammen opgingen. In Kampenhout werd de chalet van de plaatselijke petanqueclub in brand gestoken.

Het duo werd uiteindelijk midden oktober gevat, dankzij doorgedreven onderzoek van de politie. Ze legden allebei bekentenissen af. De rechter legde hen nu bij hun celstraffen voorwaarden op. Zo moeten ze een ambulante therapie volgen rond hun persoonlijkheid. De schadevergoedingen waar de twee met hun veroordelingen tegen opkijken, zijn aanzienlijk en lopen op tot ruim 100.000 euro.