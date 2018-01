Tweewekelijkse winteropening van Natuurhuis 02u55 0

Het Natuurhuis in Steendorp zal in de winterperiode vanaf deze maand tot eind maart elke tweede zondag van de maand de deuren openen. Bezoekers en groepen kunnen er dan telkens van 14 tot 17 uur terecht voor een drankje, informatie over de streek, een sanitaire stop of een rustmoment. De vrijwilligers van Natuurpunt Waasland Kern Scousele staan klaar om bezoekers op weg te helpen voor een wandeling of fietstocht in het stukje natuur vlakbij de Schelde. Het Natuurhuis in de Kapelstraat 170A in Steendorp beschikt ook over een bijzonder dakterras, dat een geweldig uitzicht biedt op de omgeving. (JVS)