Tweedaagse winterhappening op Markt JVS

13 december 2018

10u49 0 Temse Komend weekend is het feest op de Markt in Temse, met voor het eerst de ‘Winterhappening’, de opvolger van de kerstmarkt van TC De Vallei. Ook deze keer gaat de opbrengst naar een goed doel.

Een nieuwe organisatie zet de schouders onder de Winterhappening op de Markt van Temse, op zaterdag 15 en zondag 16 december. Het initiatief komt van Tommy Van San, die er een evenement voor een breed publiek van wil maken. “Omdat de organisatie van de voorbije twee jaar ermee stopte maar dit evenement toch niet verloren mag gaan, kwam ik op het idee om zelf iets op poten te zetten. Ik stapte naar de gemeente en daar kreeg ik de nodige steun. Net zoals de voorbije jaren staan er op zaterdag deejays op het programma, die ook muziek voor alle leeftijden draaien. Op zondag is er een familiedag met optredens en ondermeer een ballonclown.”

Er is ook een goed doel aan gekoppeld, onder het motto ‘Nils for Life’, waarmee geld wordt ingezameld voor de Stichting Me To You voor onderzoek naar leukemie. “Nils was 24 toen hij in 2016 overleed na een strijd van 3,5 jaar tegen de vreselijke ziekte leukemie”, vertellen Saartje Boel en James Packer. “Ondanks alle tegenslagen keek Nils enorm positief naar het leven. Zijn persoonlijkheid heeft velen geïnspireerd, ook ons. Wij zijn hem enorm dankbaar voor zijn vriendschap, inspirerende woorden en liefde. Ter nagedachtenis van Nils willen wij nu geld inzamelen voor dit goede doel.” Ook Unizo Temse steunt het initiatief. De handelaars van Temse zijn solidair en schenken komend weekend een deel van de ontvangsten aan ‘Nils For Life’.

De Winterhappening vindt zaterdag 15 december plaats van 14 tot 1 uur, op zondag is dat van 14 tot 22 uur. Info: Facebook ‘Winterhappening Temse 2018'