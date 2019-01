Twee weken werkzaamheden in Schoolstraat JVS

28 januari 2019

16u38 0 Temse Vanaf donderdag 31 januari vinden werkzaamheden plaats in de Schoolstraat in Temse, ter hoogte van de toegang tot het sportcentrum. De werkzaamheden duren tot 15 februari.

De werkzaamheden concentreren zich rond de Schoolstraat 85, waar werkzaamheden door een nutsmaatschappij worden uitgevoerd. Op donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari zal de Schoolstraat afgesloten worden voor alle voertuigen.

Een omleiding is gepland via Houtkaai, Leie en Edgard Tinelplaats, in beide richtingen. Voetgangers en fietsers worden via een loopbrug langs de werkzaamheden geleid. Bussen van De Lijn volgen ook deze omleiding. De halteplaats in de Schoolstraat wordt tijdelijk opgeheven. Reizigers kunnen opstappen in de Schoolstraat ter hoogte van de Academie. In de Houtkaai geldt een parkeerverbod aan beide zijden.

Vanaf 2 februari zal het verkeer beurtelings langs de werf worden geleid. Deze werkzaamheden zijn gepland tot 15 februari.