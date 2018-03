Twee rijbewijzen ingetrokken voor druggebruik 17 maart 2018

Een wagen is gisterochtend rond 9.30 uur onderschept in de Vlietdam in Temse. De 27-jarige bestuurder uit Temse legde een positieve speekseltest af. De man reed onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Het rijbewijs van een 27-jarige bestuurder uit Temse werd eveneens ingetrokken voor 15 dagen. De man werd in de Oeverstraat betrapt op het rijden onder invloed van drugs. (PKM)