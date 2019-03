Twee rijbewijzen ingetrokken bij alcoholcontroles Kristof Pieters

03 maart 2019

Tijdens alcoholcontroles op de Krijgsbaan en Legen Heirweg in Temse werden twee bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Een 37-jarige man uit Temse had 1,98 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Een 34-jarige Nederlander was zijn rijbewijs kwijt voor drie uren.