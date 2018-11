Twee restaurants in Gault&Millau Culinaire gids bekroont ‘Het Moment’ - ‘Wilford T’ stijgt naar 14/20 JVS

21u52 0 Temse Twee restaurants in Temse zijn opgenomen in de culinaire gids Gault&Millau. Nieuwkomer is ‘Het Moment’ in de Parklaan. Vier jaar nadat Nicolas Hauman en Chana Neve met hun restaurant ‘Het Moment’ van start gingen, halen ze nu de eerste Gault&Millau-vermelding binnen. Wilford T van chef Tom Vermeiren en Delphine Van Snick klimt verder naar 14/20.

‘Het Moment’ biedt de klassieke Belgisch-Franse keuken aan, met eigen moderne toetsen. Hun moment beleven chef Nicolas Hauman (37) en gastvrouw Chana Neve (28) er ondertussen al vier jaar. En daar krijgen ze nu van Gault&Millau erkenning voor, met een binnenkomer van 12/20. Nicolas Hauman deed voordien ervaring op bij onder meer de restaurants Eyckerkof in Hingene, Serwir in Sint-Niklaas en De Ceder in Kruibeke. Chana Neve werkte daarvoor ook bij hotel Serwir, waar ze elkaar leerden kennen, net als in restaurant Het gebaar van Roger Van Damme.

Hun restaurant is gevestigd aan de Parklaan in Temse, in een pand dat gebouwd is in de Vlaamse hoevestijl, bovendien ook het ouderlijke huis van Nicolas. “Een échte huiselijke sfeer dus. Genieten, rust, een hartelijke bediening en een doordachte Frans-Belgische keuken, dat zijn onze troeven”, vertellen ze.

De naam komt ook voor op de kaart, met ‘Een Groots Moment’ als degustatiemenu van vier of vijf gangen en ‘Een Klein Moment’ als menu van drie gangen of als lunch, naast de à la carte suggesties. Volgens Gault&Millau is dat allemaal samen goed voor 12 op 20. “We zijn heel blij met deze vermelding. We worden er ook wel vaker op aangesproken door onze gasten. We krijgen heel fijne reacties, maar onze gasten kijken ook naar Gault&Millau, Michelin, TripAdvisor, ... Daar gaan mensen vaak op af en dan krijgen we de vraag: ‘Waarom vinden we jullie daar niet?’. Het is dan heel fijn dat we dit op ons palmares kunnen bijschrijven. We zijn elk jaar gegroeid: een nieuwe veranda, een grotere wijnkaart, een uitgebreide whiskykaart, ... Op vier jaar tijd zet je veel stappen. En deze vermelding is weer een stukje van die groei. Zo proberen we telkens vooruit te gaan. We hebben de voorbije vier jaar een hele weg afgelegd. En we kunnen in alle bescheidenheid zeggen dat we ook echt fier zijn op waar we nu staan.”

Wilford T stijgt

In Temse is Wilford T na iets meer dan twee jaar ondertussen een gevestigde waarde. Het restaurant van chef Tom Vermeiren en zijn vrouw Delphine Van Snick klimt van 13 naar 14/20. De 30-jarige chef verdiende zijn strepen in de keukens van Clandestino, Pastorale en Likoké en kreeg in november 2016 na amper vijf maanden al zijn eerste Gault&Millau-vermelding met een 13/20. Het ambitieuze Wilford T is één van de weinige restaurants in de hele regio die er op vooruitgaat.