Twee lichtgewonden bij zware crash op E17, baby blijft ongedeerd Kristof Pieters

23 december 2018

10u13 0 Temse Bij een zware crash op de E17 in Temse is zaterdagmiddag een BMW over de kop gegaan. Als bij wonder vielen er onder zeven inzittenden, waaronder ook een baby, slechts twee lichtgewonden.

Het ongeval gebeurde rond 15.30 uur op de E17 richting Antwerpen. Tijdens een inhaalmanoeuvre tussen Sint-Niklaas en Haasdonk liep het fout. Een BMW met Franse nummerplaat en een Britse Mercedes kwamen met elkaar in aanrijding. Beide wagens crashten vervolgens zwaar in de vangrail rechts van de weg. Daarbij sloeg de Franse wagen over kop. Aan boord zat een koppel met hun dochter en haar baby. Als bij wonder bleven zij allen nagenoeg ongedeerd. De baby zat gelukkig goed vast in het kinderstoeltje. Enkel de grootmoeder die achter het stuur zat liep een hoofdwonde op en werd ter plaatse verzorgd. Het gezin was op weg om de kerstvakantie bij familie in het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch door te brengen. Aan hun vakantie kwam dus abrupt een einde. Hun wagen en heel wat persoonlijke spullen raakten zwaar beschadigd. In de Engelse wagen zaten drie volwassenen. Een van hen, een vrouw, raakte licht gewond. Zij werd eveneens ter plaatse verzorgd. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang over slechts één van de drie rijstroken passeren wat een lange file veroorzaakte.

Het ongeval werd gefilmd door de dashcam van een getuige: https://www.dumpert.nl/mediabase/7587789/dddb4af6