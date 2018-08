Twee dagen Temse in de Wolken op Wilfordkaai 25 augustus 2018

02u45 0 Temse Dit weekend vindt op de Wilfordkaai voor de negentiende keer 'Temse in de Wolken' plaats.

'Temse in de Wolken' is bijna aan het 20-jarig jubileum toe. Hét evenement van het jaar in de Scheldegemeente kwam er indertijd op initiatief van een hele reeks bedrijfsleiders, die weer met de traditie wilden aanknopen om een groots feest te houden aan de Schelde. Luchtballons zijn er niet meer, de bootparade blijft ook uit, maar wat na negentien jaar wél overblijft, is vooral een grote kermis met livemuziek. Vandaag en morgen rond 22.30 uur is er een mooi vuurwerk, vanop een ponton op de Schelde. "Er is telkens zo'n massale belangstelling dat we het vuurwerk op de twee dagen behouden. Door de droogte van de voorbije zomer geldt er nog een verbod, maar we hebben alles op alles gezet om toch een uitzondering te verkrijgen, wat ook is gelukt", aldus burgemeester Luc De Ryck (CD&V).





Deze middag wordt ook de nieuwe reus Gerard Den Belleman voorgesteld, samen met de intrede van de nieuwe belleman. De reus is een blijvend aandenken aan Gerard Vercauteren, de legendarische belleman van Temse die eind vorig jaar overleed. Vandaag en morgen is er livemuziek op het hoofdpodium en staan er dj's op het dj-eiland aan de Kleine Kaai. Grootste namen zijn Clan Hugaerts en Radio Guga, die morgenavond spelen. Alle info: www.temse.be. (JVS)