Twee bestuurders blazen positief

De politie heeft de voorbije dagen alcoholcontroles gehouden in de Schoolstraat, op de Markt, de Krijgsbaan, de Scouselestraat, de Sint-Amelbergalaan en in de Weelstraat in Temse en op de Nieuwe Baan en het OLV plein in Kruibeke. In totaal werden er 55 ademtesten afgenomen. Hiervan legden 2 bestuurders een positieve ademtest af. Beiden moesten hun rijbewijs afgeven voor 6 uren. Drie bestuurders en twee passagiers kregen een onmiddellijke inning voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. Eén bestuurder kon zijn rijbewijs niet voorleggen. Er werd ook 1 proces-verbaal van waarschuwing uitgeschreven. (PKM)