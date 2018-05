Tunnel Guido Gezelleplaats gaat maandag dicht 11 mei 2018

Infrabel en de NMBS zijn begonnen met de aanleg van de nieuwe toegangen naar de perrons van het station van Temse vanuit de tunnel aan de Guido Gezelleplaats. Vanaf maandag 14 mei om 7 uur zal die tunnel worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, tot in november. Een omleiding is gepland via Stationsstraat, Consciencestraat, Wilfordkaai en Rik De Rycklaan.





Vanaf woensdag 16 mei om 10 uur tot en met woensdag 30 mei om 15 uur wordt de tunnel ook tijdelijk afgesloten voor voetgangers en fietsers. Voor hen is er dezelfde omleiding gepland. Infrabel vraagt begrip voor de mogelijke overlast van de werken, die met enige geluidshinder gepaard kunnen gaan. (JVS)