Trekker sukkelt in gracht naast N41, chauffeur blijft ongedeerd Kristof Pieters

23 januari 2019

10u17 0

Op de N41, tussen de rotonde in Elversele en de E17, belandde dinsdagavond een vrachtwagen in de gracht naast de rijbaan. De chauffeur, die richting E17 reed, verloor de controle over het gevaarte waarna de trekker in de gracht sukkelde. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de vrachtwagen liep wel blikschade op. Gelukkig had de vrachtwagen geen oplegger bij, daardoor verliep het takelen van de vrachtwagen vlot en snel. De rijbaan werd tijdens de takeling even afgesloten. Verkeer kon intussen gebruik blijven maken van de ventwegen. Daardoor was er amper verkeershinder.