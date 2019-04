Tractor verliest hydraulische olie; rijbaan spekglad Kristof Pieters

10 april 2019

15u09 2

In de Elsstraat-Zuid in Temse verloor een tractor een hoeveelheid hydraulische olie na een aanrijding met een boom naast de weg. Hierdoor kwam een aanzienlijke hoeveelheid hydraulische olie op het wegdek terecht waardoor de rijbaan er over een afstand van zo’n 200 meter spekglad bijlag. De brandweer kwam ter plaatse en gaf het wegdek een grondige schoonmaakbeurt. De straat was daardoor een half uurtje in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.