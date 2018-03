Topper VK Tielrode - Meerdonk misschien beslissend 17 maart 2018

Voetbal

Vierde provinciale E

"Onze formatie zal tegen Meerdonk ietwat gewijzigd aan de aftrap komen omdat Sebastien De Smedt vorige week met een scheen- en kuitbeenbreuk werd afgevoerd", zegt Tielrode-trainer Bart De Keersmaecker. "Gelukkig hebben wij nog Kristof Van Landeghem in reserve, maar we kunnen anderzijds zeker geen beroep doen op Niels Van Landeghem (spierscheur) en de geschorste Cedric Palet. Wij zullen Meerdonk met open vizier tegemoet treden en geloven zeker in onze kansen."





Opponent White Star Meerdonk kijkt uit naar het treffen. "Wij gaan er met volle getalsterkte tegenaan", stelt trainer Lode Vanderheyden overtuigend. "Al hangt veel ook af van het lot van Eendracht Buggenhout B. Die reeksgenoot heeft al vier forfaits verzameld en zal bij een volgende forfait uitgesloten worden. Als dat gebeurt, worden er bij ons zes punten afgetrokken en slechts vier punten bij Tielrode, wat de stand nog maar eens helemaal zou omgooien. Hoedanook, momenteel doen wij het goed. De 2-4 nederlaag uit de heenmatch tegen Tielrode werd door twee stomme rode kaarten in de hand gewerkt. We gaan dit weekend voluit voor de zege." (NMS)