Toneelvereniging De Vlaamse Harten bestaat 25 jaar 09 februari 2018

Toneelvereniging De Vlaamse Harten staat in Tielrode al precies een kwarteeuw op de planken. Dat werd uiteraard gevierd, met ook een blik achterom. Nadat zij van 1902 tot 1964 actief waren geweest, kende De Vlaamse Harten in 1993 een wedergeboorte. De Vlaamse Harten schreef de voorbije 25 jaar geschiedenis met liefst 32 producties. De jongste jaren hebben zij zich geconcentreerd op het genre tragi-komedie. Eind april treedt de vereniging op in theaterzaal Roxy in Temse, naar aanleiding van de Week van de Amateurkunsten, met de voorstelling 'Cabardouche' van Jack Staal in een regie van Rosemary Van Nieuwenhove. Info en tickets: cultuur@temse.be, 03/710.12.71.





(JVS)