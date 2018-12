Toneelkring Oberon-Puck speelt ‘The Bodyguard’ JVS

10 december 2018

16u11 0 Temse De toneelkring Oberon-Puck uit Temse brengt de komende twee weekends de voorstelling ‘The Bodyguard’.

De komende twee weekends brengt toneelvereniging Oberon-Puck, dat al meer dan veertig jaar bestaat, het traditionele winterstuk. Dat wordt opgevoerd in parochiaal centrum Christus Koning aan de Prinsenlaan 2 in Temse.

Deze keer koos de toneelkring voor het stuk ‘The Bodyguard’. “We volgen de avonturen van José, een parlementslid, en haar dochter Lien. Als José wordt bedreigd door een terrorist en de premier er zich mee gaat bemoeien, gaan de poppen aan het dansen en volgen de misverstanden elkaar op. Na de pauze brengen we enkele bekende sketches”, klinkt het bij voorzitter Jozef De Cauwer van toneelkring Oberon-Puck.

De voorstellingen vinden plaats op 15 en 22 december om 20 uur en op 16 en 23 december om 15 uur. Info en tickets: reservatie@oberon-puck.be.