Toerisme Temse stelt nieuwe seizoen voor 25 januari 2018

De Scheldegemeente zet in april het nieuwe toeristische seizoen in, maar in januari vormt de nieuwjaarsreceptie van Toerisme Temse de aanloop tot wat komen gaat. Zowat honderd aanwezigen blikten met het bestuur van Toerisme Temse al vooruit. Op de receptie kregen de drie oudste aanwezige leden van Toerisme Temse ook een speciaal eresaluut: Marcel Philippaert en Adrienne Vergauwen - De Roeck worden 90 jaar en Liliane Goossens-Temmerman 89 jaar. Iedereen ging naar huis met de nieuwe toeristische brochure, die een overzicht biedt van de hoogtepunten van 2018.





(JVS)