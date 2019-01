Toerisme Temse blikt vooruit op 2019: “Hopelijk proefproject met waterbus in juli en augustus" JVS

21u51 0 Temse Toerisme Temse heeft haar nieuwjaarsreceptie achter de rug. Zowat 150 leden kwamen samen om te klinken én vooruit te blikken op het nieuwe jaar.

De nieuwe belleman Bart Heynderickx kondigde de nieuwjaarsreceptie van Toerisme Temse aan, waarop zo’n 150 leden aanwezig waren. Voorzitter Rita Heerwegh gaf een overzicht van de belangrijkste toeristische activiteiten en gebeurtenissen van 2018. Ze bracht ook hulde aan Franky De Graeve, afscheidnemend schepen van Toerisme.

Burgemeester Luc De Ryck (CD&V), die nu bevoegd is voor Toerisme, ging al even in op de toeristische hoogtepunten voor het nieuwe seizoen. Daarbij drukte hij de wens uit dat het proefproject om de waterbus in juli en augustus tot in Temse te laten varen werkelijkheid zou worden. De officiële opening van het toeristische seizoen is gepland in de feestzaal van het gemeentehuis op zaterdag 30 maart.

Info: dienst Toerisme, Markt 1 in Temse, 03/710.12.00.