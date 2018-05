Toerisme Temse blikt vooruit naar nieuw Scheldebad 18 mei 2018

De leden van Toerisme Temse hebben een rondleiding gekregen in het nieuwe Vita Scheldebad. Het nieuwe zwembad van Temse nadert intussen zijn voltooiing. Voor Toerisme Temse was het een avant-première. Ze waren ook al de laatste bezoekers aan het oude Scheldebad, net vóór de sloop begin 2016. De werken zitten intussen perfect op schema. Het grote openingsweekend is gepland op 1 en 2 september.





(JVS)