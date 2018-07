Toekomst Durmetuin staat op het spel PACHTPERIODE VERLOOPT IN 2019 GEMEENTE BEKIJKT AANKOOP VAN DOMEIN JORIS VERGAUWEN

26 juli 2018

02u31 0 Temse De toekomst van de Durmetuin in Tielrode staat op het spel. Het bijzondere park waar zich een waardevolle bomentuin met 130 verschillende eikensoorten bevindt en waar geregeld publieke evenementen plaatsvinden, wacht op een initiatief van de gemeente.

De Durmetuin aan de Gentstraat is eigendom van een familie uit Tielrode die de grond en het woonhuis na de Eerste Wereldoorlog in 'cijnspacht' gaf aan de grootvader van huidig bewoner Christian Wittebroodt, voor 99 jaar. Gedurende die negen decennia bouwden de pachters het stuk grond uit tot een waardevol stukje natuur. Vandaag is het een arboretum, een bomentuin, met onder meer liefst 130 verschillende eikensoorten, op een boogscheut van de Durme, in een park van 18.000 vierkante meter. De Durmetuin groeide uit tot een plek waar jaarlijks heel veel volk naar komt kijken, met sinds 2000 al meer dan 13.000 bezoekers.





Het gemeentebestuur toonde zijn waardering voor de Durmetuin door in 2013 de bestemming van woonuitbreidingsgebied te veranderen naar parkzone. Een eerste bedreiging voor het voortbestaan werd daarmee weggewerkt, maar nu duikt een andere op. Want de pachtperiode van de familie Wittebroodt loopt in 2019 ten einde. De eigenaars lijken niet van plan om de pacht te verlengen, laat staan het arboretum verder te beheren.





Initiatief van gemeente

Het is dus aan de gemeente om verdere stappen te zetten. Maar na de verandering van woon- naar parkzone willen de eigenaars boter bij de vis. Er is een schattingsverslag opgemaakt, op vraag van de gemeente, waarin de waarde van de Durmetuin naar verluidt op 1,25 miljoen euro wordt geraamd. "We bekijken momenteel de toekomst van de Durmetuin", stelt burgemeester Luc De Ryck (CD&V). "We hebben enkele maanden geleden dat schattingsverslag laten opmaken. En om ieders intenties te kennen, zijn er ook gesprekken geweest met de eigenaars en de huidige bewoner. Begin augustus is daarover verder overleg met het schepencollege. Er zijn ook nieuwe contacten gelegd met de hogere overheid om te zien of zij de tuin kunnen aankopen of in welke mate zij een eventuele aankoop kunnen subsidiëren. Als alle gegevens bekend zijn, zal het schepencollege een standpunt innemen over de toekomst van de tuin."





Voor Christian Wittebroodt (79), de huidige bewoner, pachter en drijvende kracht achter de Durmetuin, staat ook zijn toekomst op het spel. "De Durmetuin is een levenswerk. Het zou heel jammer zijn als deze tuin zou verwilderen en verdwijnen. Mijn grootvader is hier indertijd begonnen, vandaag is de Durmetuin een begrip op vlak van natuurbeleving. Er zijn hier heel veel mogelijkheden, naar dagtoerisme, educatie en artistieke beleving toe. Ik hoop, samen met vele anderen, dat de gemeente een oplossing vindt."